Поджог? На улице Щорса в Екатеринбурге ночью сгорел цветочный киоск

Как рассказали Накануне.RU в городском УМВД, сообщение о ЧП поступило в отдел полиции № 5 сегодня в 3 часа 35 минут. В момент возгорания в павильоне находилась женщина-реализатор, она не пострадала. На место выезжали сотрудники полиции.

«Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, были изъяты съемки с камер наблюдения. Полицией организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в МВД.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате пожара на площади в 15 кв.м был поврежден товар и внутренняя обшивка торгового павильона. В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был потушен в 4 часа 18 минут, причина возгорания устанавливается.

По некоторым данным, киоск могли поджечь умышленно.