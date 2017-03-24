Поджог? На улице Щорса в Екатеринбурге ночью сгорел цветочный киоск
В Екатеринбурге сегодня поздно ночью горел цветочный киоск. Инцидент произошел на улице Щорса, 128а.
В Екатеринбурге сегодня поздно ночью горел цветочный киоск. Инцидент произошел на улице Щорса, 128а.
Как рассказали Накануне.RU в городском УМВД, сообщение о ЧП поступило в отдел полиции № 5 сегодня в 3 часа 35 минут. В момент возгорания в павильоне находилась
«Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, были изъяты съемки с камер наблюдения. Полицией организован комплекс
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате пожара на площади в 15 кв.м был поврежден товар и внутренняя обшивка торгового павильона. В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был потушен в 4 часа 18 минут, причина возгорания устанавливается.
По некоторым данным, киоск могли поджечь умышленно.