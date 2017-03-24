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08:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Раненный в живот миасец соврал полиции, чтобы прикрыть родственника

МИАСС, 24 марта, РИА ФедералПресс. Миасец задержан за причинение тяжкого вреда здоровью своего родственника. Потерпевший получил удар ножом в живот, а полицейским сказал, что его ранили неизвестные, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о том, что 42-летний мужчина попал в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости поступило в отдел полиции во вторник, 21 марта.

Стражи правопорядка вскоре установили, что ранению предшествовало застолье со спиртными напитками в компании родственников.

Между двумя мужчинами завязалась ссора, в результате которой один из них получил ранение. Однако, потерпевший вводил в заблуждение сотрудников полиции, выгораживая своего родственника. Мужчина утверждал, что его ранили неизвестные, чем осложнил раскрытие данного преступления.

Тем не менее, сотрудникам уголовного розыска удалось установить обстоятельства произошедшего и доказать причастность 32-летнего родственника. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Согласно максимальной санкции статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый задержан.

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