Суд продлил срок домашнего ареста для экс-главы Копейска Истомина

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, следователь обосновал свое ходатайство незавершенностью предварительного следствия по делу. Суд учел и то, что обстоятельства, явившиеся основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились и не отпали, объем обвинения не уменьшился.

Кроме того, суд разрешил удовлетворил просьбу обвиняемого не менять послабления, которые раньше ему были установлены.

Истомину разрешено ходить в детсад за ребенком, в стоматологию, раз в неделю посещать маму по месту ее жительства в связи с ее нуждаемостью в постоянном постороннем уходе в силу преклонного возраста и болезни.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

Как уже сообщало агентство, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

26 июля Центральный районный суд Челябинска, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении Истомина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 сентября 2016 года. После того, как он сознался в преступлении и согласился на сотрудничество со следствием, мера пресечения была заменена на домашний арест.