Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
08:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд продлил срок домашнего ареста для экс-главы Копейска Истомина

Центральный районный суд Челябинска продлил экс-главе Копейска (Челябинская область) Вячеславу Истомину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, срок домашнего ареста еще на месяц — до 25 апреля 2017 года.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, следователь обосновал свое ходатайство незавершенностью предварительного следствия по делу. Суд учел и то, что обстоятельства, явившиеся основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились и не отпали, объем обвинения не уменьшился.

Кроме того, суд разрешил удовлетворил просьбу обвиняемого не менять послабления, которые раньше ему были установлены.

Истомину разрешено ходить в детсад за ребенком, в стоматологию, раз в неделю посещать маму по месту ее жительства в связи с ее нуждаемостью в постоянном постороннем уходе в силу преклонного возраста и болезни.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

Как уже сообщало агентство, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

26 июля Центральный районный суд Челябинска, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении Истомина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 сентября 2016 года. После того, как он сознался в преступлении и согласился на сотрудничество со следствием, мера пресечения была заменена на домашний арест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Павлова: Нужно принимать экстренные меры – число детских суицидов выросло в разы
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена байкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь