Источник: шесть боевиков ликвидированы при попытке прорваться в часть Росгвардии в Чечне
Двоим нападавшим удалось скрыться, на территории Наурского района республики введен план «Перехват».
Двоим нападавшим удалось скрыться, на территории Наурского района республики введен план «Перехват».
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Группа из восьми боевиков ночью попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне, шесть из них ликвидированы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
«Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись», — сказал собеседник агентства.
По его словам, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Потери Росгвардии сейчас уточняются, добавил он.
«На территории войсковой части введен режим боевой готовности «полная», — заключил источник.
На территории Наурского района введен план «Перехват». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах
«В настоящее время на территории Наурского района Чечни введен план “Перехват” по поимке боевиков, напавших на воинскую часть Росгвардии», сказал собеседник агентства.