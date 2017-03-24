Источник: шесть боевиков ликвидированы при попытке прорваться в часть Росгвардии в Чечне

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Группа из восьми боевиков ночью попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне, шесть из них ликвидированы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

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«Шесть боевиков убиты, еще двое скрылись», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. Потери Росгвардии сейчас уточняются, добавил он.

«На территории войсковой части введен режим боевой готовности «полная», — заключил источник.

На территории Наурского района введен план «Перехват». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

«В настоящее время на территории Наурского района Чечни введен план “Перехват” по поимке боевиков, напавших на воинскую часть Росгвардии», сказал собеседник агентства.