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10:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Обезумевший от наркотиков приморец пытался ограбить «быстрые деньги»

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис финансовой компании в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

В дежурную часть Владивостока поступило сообщение о преступлении. Заявитель рассказал, что в офис компании, специализирующейся на выдаче быстрых займов, пришел клиент, который в агрессивной форме требовал отсрочки по ранее взятому займу. На полученный отказ злоумышленник выхватил нож и потребовал выдать наличные деньги, однако испуганная сотрудница компании не предоставила требуемые финансовые средства. Тогда мужчина заклеил женщине рот скотчем, обыскал помещение и, ничего не найдя, вышел на улицу и скрылся.

Сотрудники федеральной охраны прибыли на место происшествие. Бойцы Росгвардии установили личность и приметы злоумышленника, опросив пострадавшую. Информация о злоумышленнике передана дежурному пульта централизованного наблюдения для ориентирования наружных нарядов полиции.

Подозреваемого бойцы Росгвардии обнаружили в доме на улице Стрелковая. Стражей порядка преступник встретил с ножом в руках, и при попытке наряда приблизиться правонарушитель попытался покончить жизнь самоубийством. В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан.

Следственно-оперативной группой установлено, что 44-летний житель Владивостока имеет 8 судимостей, связанных с оборотом наркотиков. На момент совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

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