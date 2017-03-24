Обезумевший от наркотиков приморец пытался ограбить «быстрые деньги»
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис финансовой компании в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис финансовой компании в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
В дежурную часть Владивостока поступило сообщение о преступлении. Заявитель рассказал, что в офис компании, специализирующейся на выдаче быстрых займов, пришел клиент, который в агрессивной форме требовал отсрочки по ранее взятому займу. На полученный отказ злоумышленник выхватил нож и потребовал выдать наличные деньги, однако испуганная сотрудница компании не предоставила требуемые финансовые средства. Тогда мужчина заклеил женщине рот скотчем, обыскал помещение и, ничего не найдя, вышел на улицу и скрылся.
Сотрудники федеральной охраны прибыли на место происшествие. Бойцы Росгвардии установили личность и приметы злоумышленника, опросив пострадавшую. Информация о злоумышленнике передана дежурному пульта централизованного наблюдения для ориентирования наружных нарядов полиции.
Подозреваемого бойцы Росгвардии обнаружили в доме на улице Стрелковая. Стражей порядка преступник встретил с ножом в руках, и при попытке наряда приблизиться правонарушитель попытался покончить жизнь самоубийством. В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников вневедомственной охраны мужчина был задержан.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.