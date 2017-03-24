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08:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии сошла снежная лавина

На место выехали представители Госкомитета по ЧС.

В Башкирии сошла снежная лавина, которая могла спровоцировать серьезное подтопление ближайшей деревни.

Жители Гафрурийского района Башкирии серьезно испугались, шутка ли, с горы близь деревни Таш-Асты сошел огромный пласт снега. К счастью, никто из жителей не пострадал. Но такое количество снега может привести к затору и подтоплению деревни.

Специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям выехали на место происшествия. С помощью летательного дрона они оценили ситуацию на реке.

— Угрозы создания ледяного затора нет, на прямых участках река уже вскрылась, — рассказали в пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии.

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