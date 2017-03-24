В Гафурийском районе Башкирии сошла снежная лавина

В Башкирии сошла снежная лавина, которая могла спровоцировать серьезное подтопление ближайшей деревни.

Жители Гафрурийского района Башкирии серьезно испугались, шутка ли, с горы близь деревни Таш-Асты сошел огромный пласт снега. К счастью, никто из жителей не пострадал. Но такое количество снега может привести к затору и подтоплению деревни.

Специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям выехали на место происшествия. С помощью летательного дрона они оценили ситуацию на реке.