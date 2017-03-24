В Гафурийском районе Башкирии сошла снежная лавина
На место выехали представители Госкомитета по ЧС.
На место выехали представители Госкомитета по ЧС.
В Башкирии сошла снежная лавина, которая могла спровоцировать серьезное подтопление ближайшей деревни.
Жители Гафрурийского района Башкирии серьезно испугались, шутка ли, с горы близь деревни
Специалисты Госкомитета по чрезвычайным ситуациям выехали на место происшествия. С помощью летательного дрона они оценили ситуацию на реке.
— Угрозы создания ледяного затора нет, на прямых участках река уже вскрылась, — рассказали в