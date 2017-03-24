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09:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

160 часов обязательных работ получил любитель пьяной езды в Нижнем

Злоумышленника дважды останавливали за рулем в нетрезвом виде.

160 часов обязательных работ получил нижегородец, дважды попавшийся полицейским в пьяном состоянии за рулем в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.

12 ноября на улице Героя Васильева нетрезвый нижегородец за рулем своего автомобиля был остановлен сотрудниками полиции. 22 января 2015 года он уже был лишен прав и оштрафован за нетрезвое вождение. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов с лишением прав на два года.

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