В Новосибирской области кассира подозревают в хищении 7,4 млн рублей платежей за ЖКУ

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Кассира товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Воинское» в поселке Коченево Новосибирской области подозревают в хищении 7,4 млн рублей, собранных жильцами на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«В Коченево по материалам прокурорской проверки в отношении кассира товарищества возбуждено уголовное дело о хищении свыше 7,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Прокурор Коченевского района по обращению ресурсоснабжающей организации провел проверку в ТСН «Воинское», выявив ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки коммунальных ресурсов и агентскому договору. В ТСН образовалась кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающей организацией на сумму более 9 млн рублей. Устанавливая причину появления долга, прокурор выявил, что с июня 2015 года по февраль 2017 года кассир товарищества брала из кассы деньги, внесенные жильцами в счет оплаты потребленных коммунальных услуг, причинив тем самым ущерб объединению собственников на общую сумму свыше 7, 4 млн рублей.

Прокурор района направил материал проверки в следственные органы, где было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере»). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.