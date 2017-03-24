Прокуратура нашла, по чьей вине в Омске упал в колодец ребёнок

Сегодня прокуратура Омской области объявила, что окончена проверка по факту падения 10-летнего мальчика в колодец на улице 24-й Северной. Напомним, что ребёнок играл около частного дома и провалился в люк возле водоколонки. Мальчик отделался испугом и ушибами и проходил лечение в больнице.

Прокуратура Центрального округа установила: колодец расположен на сетях бывшего водопровода. Колодец не был оборудован качественным канализационным люком с крышкой. Его прикрывали незакреплённым деревянным щитом.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— В архиве ОАО «ОмскВодоканал» отсутствует исполнительно-техническая документация на частный водопровод, проложенный по улице Совхозная, на обслуживании этой организации он не находится. Информации о балансодержателе (собственнике) водопровода и сооружениях на нём (колодцах) также нет. Таким образом, обозначенный колодец не имеет собственника, то есть является бесхозяйным имуществом.

Поскольку колодец оказался ничьим, прокуратура внесла представление главе администрации Центрального округа Сергею Дмитриенко. Чиновники администрации рассмотрели представление и приняли решение засыпать колодец грунтом, чтобы подобные несчастные случаи больше не повторялись. По данным прокуратуры, обещание уже выполнено.