Прокуратура нашла, по чьей вине в Омске упал в колодец ребёнок
Обнародованы результаты проверки по факту несчастного случая, который произошёл в Амурском посёлке с 10-летним мальчиком.
Обнародованы результаты проверки по факту несчастного случая, который произошёл в Амурском посёлке с 10-летним мальчиком.
Сегодня прокуратура Омской области объявила, что окончена проверка по факту падения 10-летнего мальчика в колодец на улице 24-й Северной. Напомним, что ребёнок играл около частного дома и провалился в люк возле водоколонки. Мальчик отделался испугом и ушибами и проходил лечение в больнице.
Прокуратура Центрального округа установила: колодец расположен на сетях бывшего водопровода. Колодец не был оборудован качественным канализационным люком с крышкой. Его прикрывали незакреплённым деревянным щитом.
Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:
— В архиве ОАО «ОмскВодоканал» отсутствует
Поскольку колодец оказался ничьим, прокуратура внесла представление главе администрации Центрального округа Сергею Дмитриенко. Чиновники администрации рассмотрели представление и приняли решение засыпать колодец грунтом, чтобы подобные несчастные случаи больше не повторялись. По данным прокуратуры, обещание уже выполнено.