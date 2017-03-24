Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
09:04 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура нашла, по чьей вине в Омске упал в колодец ребёнок

Обнародованы результаты проверки по факту несчастного случая, который произошёл в Амурском посёлке с 10-летним мальчиком.

Сегодня прокуратура Омской области объявила, что окончена проверка по факту падения 10-летнего мальчика в колодец на улице 24-й Северной. Напомним, что ребёнок играл около частного дома и провалился в люк возле водоколонки. Мальчик отделался испугом и ушибами и проходил лечение в больнице.

Прокуратура Центрального округа установила: колодец расположен на сетях бывшего водопровода. Колодец не был оборудован качественным канализационным люком с крышкой. Его прикрывали незакреплённым деревянным щитом.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — В архиве ОАО «ОмскВодоканал» отсутствует исполнительно-техническая документация на частный водопровод, проложенный по улице Совхозная, на обслуживании этой организации он не находится. Информации о балансодержателе (собственнике) водопровода и сооружениях на нём (колодцах) также нет. Таким образом, обозначенный колодец не имеет собственника, то есть является бесхозяйным имуществом.

Поскольку колодец оказался ничьим, прокуратура внесла представление главе администрации Центрального округа Сергею Дмитриенко. Чиновники администрации рассмотрели представление и приняли решение засыпать колодец грунтом, чтобы подобные несчастные случаи больше не повторялись. По данным прокуратуры, обещание уже выполнено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Посетив Омск, Никас Сафронов решил написать портрет Колчака
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена байкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь