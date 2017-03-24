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08:53 (мск), источник: Volga News

В Красноярском районе мужчина избил собутыльника и переехал его машиной

В дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Красноярский район губернии, поступила информация об обнаружении недалеко от с. Большая Раковка тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба областного Главка. Заявитель рассказал полицейским, что на лице неизвестного множественные ссадины, видны переломы костей туловища.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения проверки, стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 38-летний местный безработный житель, при жизни злоупотреблявший спиртными напитками.

Сотрудники полиции установили круг общения погибшего, опросили его родственников и знакомых. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники восстановили картину случившегося. По данным правоохранителей, ночью накануне случившегося мужчина находился в компании своих друзей на ферме в соседней деревне Гундоровке и употреблял спиртные напитки. Между ним и одним из его знакомых возник конфликт, в разгаре которого приятель потерпевшего стал наносить ему множественные удары руками и ногами. Улучив момент, мужчине удалось вырваться, и он пешком по грунтовой дороге направился домой в с. Большая Раковка. По установленным сотрудниками органов внутренних дел данным, в пути следования на пострадавшего преднамеренно наехал его обидчик на автомобиле ИЖ-2141 и скрылся с места происшествия.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого — 32-летнего ранее не судимого мужчины. Он был задержан в доме своего знакомого, куда приехал сразу после преступления с целью скрыться от правоохранительных органов.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.

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