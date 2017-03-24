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08:56 (мск), источник: Pro Город Самара

Появилось видео задержания двух преступников, похитивших самарского бизнесмена

Злоумышленники требовали за освобождение мужчины 14 миллионов рублей.

Стали известны подробности похищения 51-летнего мужчины, которого 10 марта насильно увезли из кафе «Золотое кольцо», расположенного на улице Партизанской в Самаре, в один из поселков области и несколько дней удерживали там.

Похищенным оказался директор одной из фирм. О случившемся в полицию сообщил его 65-летний брат. Именно с него злоумышленники начали требовать выкуп в 14 миллионов рублей. Правоохранители выяснили, что бизнесмена насильно удерживают в строящемся доме в одном из поселков в Красноярском районе, и организовали вокруг территории засаду.

Через несколько дней потерпевшего освободили в обмен на 6,5 миллионов рублей. В среду, 22 марта, двоих из подозреваемых задержали. Одного — по месту проживания, а другого — в квартире знакомого. Злоумышленниками оказались жители Самары 33-х и 38-ми лет, один из которых ранее был судим за кражу.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде статьи ст. 91 УПК РФ. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск третьего преступника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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