Появилось видео задержания двух преступников, похитивших самарского бизнесмена

Стали известны подробности похищения 51-летнего мужчины, которого 10 марта насильно увезли из кафе «Золотое кольцо», расположенного на улице Партизанской в Самаре, в один из поселков области и несколько дней удерживали там.

Похищенным оказался директор одной из фирм. О случившемся в полицию сообщил его 65-летний брат. Именно с него злоумышленники начали требовать выкуп в 14 миллионов рублей. Правоохранители выяснили, что бизнесмена насильно удерживают в строящемся доме в одном из поселков в Красноярском районе, и организовали вокруг территории засаду.

Через несколько дней потерпевшего освободили в обмен на 6,5 миллионов рублей. В среду, 22 марта, двоих из подозреваемых задержали. Одного — по месту проживания, а другого — в квартире знакомого. Злоумышленниками оказались жители Самары 33-х и 38-ми лет, один из которых ранее был судим за кражу.