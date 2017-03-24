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10:40 (мск), источник: Newslab.ru

За обрушение моста в Минусинске будут судить директора стройфирмы

Ему грозит три года лишения свободы.

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по факту обрушения моста в Минусинске в марте прошлого года. Под суд пойдет директор подрядной организации, которая занималась ремонтом моста, сообщили в ГСУ СК РФ по краю.

Напомним, днем 14 марта 2016 года в Минусинске обрушился один пролет автомобильного моста. В течение года перед этим на мосту подрядная организация ООО «СтройМастер» вела капитальный ремонт, поэтому в момент обрушения движения по нему не было — на мосту находилась крановая установка и КАМАЗ. В результате обрушения пострадали шесть человек: крановщик, водитель грузовой машины и четверо рабочих. Материальный ущерб, причиненный владельцу автокрана, ЗАО «Минусинские городские электрические сети» и администрации Минусинска, превысил 21 млн рублей.

Следователи установили, что во время капитального ремонта моста, с мая 2015 по март 2016 года, директор ООО «СтройМастер» совершил комплекс нарушений строительных норм и правил, и из-за этого при монтаже сборных железобетонных плит на первом пролетном строении произошло его обрушение.

«Причиной обрушения моста явилась перегрузка пролетных строений при принятой технологии и способе производства работ, в отсутствие необходимой документации, технологических регламентов, выполненных работ по усилению первого пролетного строения моста, а также в отсутствии произведенных расчетов прочности и общей устойчивости пролетного строения на различные комбинации нагрузок при монтаже», — сообщили в ГСУ.

Во время расследования было проведено более 25 судебных экспертиз, в том числе строительно-технические, судебно-медицинские, финансово-экономические, а также психиатрические, химические и механические судебные экспертизы, которые подтвердили виновность директора подрядной организации. На имущество обвиняемого наложен арест.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено и после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 216 УК РФ, составляет три года лишения свободы.

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