В Красноярском крае наблюдается неблагополучная ситуация по туберкулёзу

В течение последних 10 лет ситуация по туберкулезу в Красноярском крае сохраняется стабильно неблагополучной, говорится на сайте краевого Управления Роспотребнадзора.

Однако по мнению специалистов, на протяжении последних лет формируется тенденция к снижению уровня заболеваемости. Так, в 2016-м году показатель заболеваемости в регионе составил 82,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения годом ранее — 88,6 на 100 тыс. населения.

Кстати, ведущими мерами профилактики распространения туберкулеза являются: организация раннего выявления больных, иммунизация детского населения, изоляция бактериовыделителей в специализированные противотуберкулезные стационары и их эффективное лечение.