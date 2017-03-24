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10:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае наблюдается неблагополучная ситуация по туберкулёзу

Такая ситуация сохраняется в течение последних 10 лет.

В течение последних 10 лет ситуация по туберкулезу в Красноярском крае сохраняется стабильно неблагополучной, говорится на сайте краевого Управления Роспотребнадзора.

Однако по мнению специалистов, на протяжении последних лет формируется тенденция к снижению уровня заболеваемости. Так, в 2016-м году показатель заболеваемости в регионе составил 82,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения годом ранее — 88,6 на 100 тыс. населения.

Кстати, ведущими мерами профилактики распространения туберкулеза являются: организация раннего выявления больных, иммунизация детского населения, изоляция бактериовыделителей в специализированные противотуберкулезные стационары и их эффективное лечение.

Сегодня во всех лечебно-профилактических организациях края пройдут как массовые профилактические обследования, так и санитарно-просветительные мероприятия.

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