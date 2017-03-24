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10:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Людей эвакуировали из аэропорта в Хабаровске

Все экстренные службы на ноги подняла оставленная кем-то сумка.

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Эвакуировать людей пришлось сегодня специалистам из аэропорта в Хабаровске. На ноги все спецслужбы подняла оставленная кем-то сумка с личными вещами. В настоящее время все работает в штатном режиме, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

— Эвакуация была частичной. Бесхозный предмет обнаружили на втором этаже в здании аэровокзала в зоне ожидания. Внутри находились личные вещи. Были проведены все необходимые мероприятия, на месте работали взрывотехники. Как следует из заключения специалистов, обнаруженные предметы для пассажиров, окружающей среды не представляют никакой опасности. К сожалению, хозяина сумки найти не удалось. Поэтому вещь оформили, как невостребованный багаж. На работу аэропорта инцидент не повлиял — задержек рейсов нет, — отметила Марина Кравченко.

По словам начальника пресс-службы аэропорта, в настоящее время воздушный порт работает в штатном режиме.

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