Людей эвакуировали из аэропорта в Хабаровске

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Эвакуировать людей пришлось сегодня специалистам из аэропорта в Хабаровске. На ноги все спецслужбы подняла оставленная кем-то сумка с личными вещами. В настоящее время все работает в штатном режиме, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

— Эвакуация была частичной. Бесхозный предмет обнаружили на втором этаже в здании аэровокзала в зоне ожидания. Внутри находились личные вещи. Были проведены все необходимые мероприятия, на месте работали взрывотехники. Как следует из заключения специалистов, обнаруженные предметы для пассажиров, окружающей среды не представляют никакой опасности. К сожалению, хозяина сумки найти не удалось. Поэтому вещь оформили, как невостребованный багаж. На работу аэропорта инцидент не повлиял — задержек рейсов нет, — отметила Марина Кравченко.