В Новосибирске из-за упавших проводов перекрыли движение на улице Доватора

В Новосибирске перекрыли улицу Доватора, которая расположена в Дзержинском районе мегаполиса из-за того, что там водитель большегруза оборвал провода. Об этом сообщили «Новосибирские новости».

В этом месте работали над устранением неполадок. Движение на улице Доватора было приостановлено до 12 часов дня.

В пятницу, 24 марта, в 6:00 от диспетчера МКУ «ЦУГАЭТ» поступила информация о том, что на улице Доватора провис провод. Позже оказалось, что оборвалась контактная сеть из-за того, что под ней проехал негабаритный транспорт.

Дорожники сразу же принялись устранять последствия аварии. Ремонтные работы проходили на участке дорожного полотна от остановки «Жилмассив Волочаевский» до остановки «Автопарк».

Общественный транспорт был перенаправлен по улице Есенина.