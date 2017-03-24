Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Чай спасает от старческого слабоумия
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
08:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске из-за упавших проводов перекрыли движение на улице Доватора

Провода оборвались из-за проезжавшего грузовика.

В Новосибирске перекрыли улицу Доватора, которая расположена в Дзержинском районе мегаполиса из-за того, что там водитель большегруза оборвал провода. Об этом сообщили «Новосибирские новости».

В этом месте работали над устранением неполадок. Движение на улице Доватора было приостановлено до 12 часов дня.

В пятницу, 24 марта, в 6:00 от диспетчера МКУ «ЦУГАЭТ» поступила информация о том, что на улице Доватора провис провод. Позже оказалось, что оборвалась контактная сеть из-за того, что под ней проехал негабаритный транспорт.

Дорожники сразу же принялись устранять последствия аварии. Ремонтные работы проходили на участке дорожного полотна от остановки «Жилмассив Волочаевский» до остановки «Автопарк».

Общественный транспорт был перенаправлен по улице Есенина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
7-летний омич упал с 5 этажа, спасая кота, и остался жив
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена байкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь