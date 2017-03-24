Четырехэтажное здание бывшего учебного центра сгорело в Волгограде
Четырехэтажное заброшенное здание бывшего учебного центра сгорело в Красноармейском районе Волгограда.
Четырехэтажное заброшенное здание бывшего учебного центра сгорело в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Местные жители отмечают, что они неоднократно жаловались властям на заброшенное здание и предупреждали их, что подростки, которые посещали его, могли поджечь бывший центр.
«Каждый день там били стекла, выкидывали мебель с этажей, бегали по крыше. Жители боялись, что