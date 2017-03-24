Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
13:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Четырехэтажное здание бывшего учебного центра сгорело в Волгограде

Четырехэтажное заброшенное здание бывшего учебного центра сгорело в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 19:58 в четверг, 23 марта, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на улице Ломакина. В четырехэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании загорелись межэтажные перекрытия и кровля на площади 400 квадратных метров. Расчётам 1 ОФПС удалось потушить огонь в 01:01.

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Местные жители отмечают, что они неоднократно жаловались властям на заброшенное здание и предупреждали их, что подростки, которые посещали его, могли поджечь бывший центр.

«Каждый день там били стекла, выкидывали мебель с этажей, бегали по крыше. Жители боялись, что когда-нибудь произойдет пожар. Между прочим, это здание ранее было зданием гражданской обороны. Огонь тушили несколько часов подряд семь пожарных машин. Нам страшно было спать», — отмечает Мария Титова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Какие страны признали Крым частью России?
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
Банк России понизил ключевую ставку
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь