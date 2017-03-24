Четырехэтажное здание бывшего учебного центра сгорело в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 19:58 в четверг, 23 марта, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на улице Ломакина. В четырехэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании загорелись межэтажные перекрытия и кровля на площади 400 квадратных метров. Расчётам 1 ОФПС удалось потушить огонь в 01:01.

В результате возгорания никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Местные жители отмечают, что они неоднократно жаловались властям на заброшенное здание и предупреждали их, что подростки, которые посещали его, могли поджечь бывший центр.