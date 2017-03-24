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09:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На складе в Балаклее продолжаются взрывы, есть пострадавшие

На территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской обл. продолжаю происходить взрывы различной интенсивности.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Источник: "РИА Новости" Украина

Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс. человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение). Эвакуационные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.

Работа потенциально-опасных объектов приостановлена. Сотрудниками национальной полиции осуществляется патрулирование улиц с обеспечением правопорядка и охраны жилищ эвакуированных лиц.

Сообщается, что по информации Министерства охраны здоровья, вследствие чрезвычайно ситуации пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное заведение Харькова.

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