На складе в Балаклее продолжаются взрывы, есть пострадавшие
На территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской обл. продолжаю происходить взрывы различной интенсивности.
Об этом сообщила
На территории военного арсенала в Балаклее в Харьковской обл. продолжаю происходить взрывы различной интенсивности.
Об этом сообщила
Из зоны возможного поражения эвакуировано около 20 тыс. человек. Для них созданы условия обеспечения жизни (открыты эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение). Эвакуационные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении.
Работа
Сообщается, что по информации Министерства охраны здоровья, вследствие чрезвычайно ситуации пострадала женщина, которую госпитализировали в лечебное заведение Харькова.