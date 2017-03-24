Пьяный водитель без прав устроил погоню в центре Иркутска

Пьяного водителя задержали после погони в центре Иркутска. Как 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел 22 марта около 14:00 на улице Тимирязева, когда сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Тойота Креста», водитель которого вел себя неадекватно. Полицейские попытались остановить машину, однако водитель не отреагировал на их требования, и, увеличив скорость, скрылся в направлении улицы Седова.

Информация о нарушителе была незамедлительно передана всем экипажам ДПС, после чего иномарка была замечена на пересечении улиц Байкальская и Трилиссера. Госавтоинспекторы потребовали водителя остановиться, но он, вновь увеличив скорость, продолжил движение, при этом допуская грубые нарушения ПДД, например, проехал на запрещающий сигнал светофора.

Тем не менее на задержание водителя потребовалось менее чем 15 минут. Им оказался 28-летний мужчина, предположительно управлявший автомобилем в состоянии опьянения. Выяснилось, что у него не было прав на управление транспортными средствами. В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности за ряд правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, частью 2 статьи 12.25, частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ.