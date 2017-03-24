Оскорблённых верующих призвали на второе заседание суда над «хабаровскими живодерками»

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

В Индустриальном суде Хабаровска проходит второе заседание по делу «хабаровских живодеров». В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в жестоком обращении с животными, разбое, возбуждении ненависти либо вражды и в публичных действиях, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. По версии следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц. Помимо жестоких издевательств над животными они подвергли унижению молодого человека, принадлежащего к определенной социальной группе, и выложили в интернет видео, на котором были запечатлены сцены унижения, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На сегодняшнем заседании исследовали доказательства по делу об оскорблениях чувств верующих. На процесс пришли пять молодых девушек. По их словам, никто воочию не видел поступка, оскорбляющего чувства верующих. По признанию одной из свидетельницы, оскорбляющий ролик она увидела в интернете и подала заявление в Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю. Так же поступили и другие свидетели.

Процесс идет не так гладко, как могло показаться и некоторые его повороты оказались крайне неожиданными для свидетелей.

— Адвокат обвиняемой задал мне вопрос: работают ли храмы в вечернее время? Контекст был такой: если я такая верующая, то я должна знать такие вещи, — заявила одна из девушек, проходящая по делу как свидетель. — Но для того, чтобы быть верующим, необязательно ходить в храм в вечернее время.

Все свидетели настроены решительно. По словам одной из них, преступление, совершенное обвиняемыми, заслуживает только максимального наказания.

— Я слышала, что максимальное наказание, которое могут дать Орловой и Савченко за все преступления — десять лет. Если им дадут десять лет, думаю, это будет справедливое решение, — заявила свидетель обвинения.