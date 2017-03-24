В Воронеже двое горожан незаконно прописали у себя 37 иностранцев

В Воронеже полицейские выявили сразу два факта фиктивной постановки на учет жителей других государств. На нарушении закона попали 47-летняя горожанка и 38-летний житель столицы Черноземья.

«С 24 января по 14 марта жительница Воронежа зарегистрировала у себя в доме 18 иностранцев. При этом не была намерена им предоставить жилое помещение для проживания, — рассказали в МВД. — А мужчина с 13 по 22 февраля “прописал” 19 жителей других государств».

Отметим, нарушители уже сознались. По факту фиктивной регистрации возбуждено дело (ст. 322.3 УК). Наказание — три года тюрьмы.