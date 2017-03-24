Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Авитаминоз: правда или вымысел
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: свидетель о взорванной базе ВСУ
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
11:57 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже двое горожан незаконно прописали у себя 37 иностранцев

Теперь им грозит до трех лет тюрьмы.

В Воронеже полицейские выявили сразу два факта фиктивной постановки на учет жителей других государств. На нарушении закона попали 47-летняя горожанка и 38-летний житель столицы Черноземья.

«С 24 января по 14 марта жительница Воронежа зарегистрировала у себя в доме 18 иностранцев. При этом не была намерена им предоставить жилое помещение для проживания, — рассказали в МВД. — А мужчина с 13 по 22 февраля “прописал” 19 жителей других государств».

Отметим, нарушители уже сознались. По факту фиктивной регистрации возбуждено дело (ст. 322.3 УК). Наказание — три года тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ночью в центре Воронежа «ВАЗ» опрокинулся, протаранив дерево и ограждение
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
СМИ сообщили о новых арестах после теракта в Лондоне
В ГПУ рассказали о расследовании убийства Вороненкова
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
В Германии создана система, светящая как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь