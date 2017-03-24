Под Жигулевском ЗиЛ с отказавшими тормозами протаранил две легковушки: погиб человек
В четверг вечером, 23 марта, на трассе М-5 «Урал» под Жигулевском произошло крупное ДТП. Там столкнулись грузовик и две легковушки.
В четверг вечером, 23 марта, на трассе М-5 «Урал» под Жигулевском произошло крупное ДТП. Там столкнулись грузовик и две легковушки.
По предварительным данным, ЗиЛ, груженый примерно тремя тоннами картофеля, двигался со стороны Сызрани в направлении Жигулевска. В пути следования у грузовика отказали тормоза, и на спуске он начал набирать скорость. Автомобилист потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с «Грантой», а затем с «Тойотой». После этого ЗиЛ перевернулся на крышу, сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».
В результате ДТП три человека, находившиеся в салоне отечественного авто, получили травмы различной степени тяжести, а еще одна пассажирка погибла на месте.