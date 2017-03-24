В Сморгони двое мужчин получили ожоги при тушении микроавтобуса

Ночью 24 марта спасателям Сморгони поступило сообщение, что в приемное отделение больницы обратились два человека с термическими ожогами лица и конечностей 1−2-й степени. Состояние пострадавших — средней степени тяжести. Выяснилось, что на территории частного предприятия произошло возгорание в моторном отсеке микроавтобуса «Пежо Боксер». При самостоятельном тушении пожара ожоги получили автослесарь и еще один мужчина.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.