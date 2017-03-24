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09:54 (мск), источник: Новости Перми

С 16 по 18 марта в Березниках произошло три бытовых убийства

За три дня в Березниках было возбуждено три уголовных дела об убийствах. Жертвами стали двое мужчин и одна женщина. СУ СКР по Пермскому краю сообщает, что преступления раскрыты, подозреваемые задержаны.

16 марта в квартире жилого дома по улице Ломоносова было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что преступление совершила знакомая погибшего. Ранее они вместе распивали спиртное, а потом поссорились. Итогом конфликта стало убийство.

17 марта в квартире дома по улице Свердлова было обнаружено тело женщины с травмами криминального характера. Оказалось, жертва преступления снимала квартиру у мужчины, который и убил ее во время внезапного бытового конфликта.

18 марта на улице Свердлова было обнаружено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Накануне он выпивал с тремя знакомыми в своей квартире. Гости убили хозяина, завернули его тело в одеяло и вынесли на улицу. Труп они оставили в логу недалеко от дома. Позднее его обнаружили местные жители.

По всем трем уголовным делам проводятся следственные и процессуальные действия.

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