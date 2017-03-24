Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
09:56 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске разыскивают 17-летнюю девушку

Омичка ушла из дома ещё 18 марта.

17-летнюю девушку разыскивают в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вчера, 23 марта, в полицию обратилась мама несовершеннолетней. Она рассказала, что её дочь ушла в магазин из дома по улице Добролюбова и до сих пор не вернулась.

На вид Екатерине 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. Волосы длинные светлые, глаза карие. Омичка была одета в чёрное пальто, светлые колготки, высокие замшевые сапоги и клетчатый бежевый шарф.

Сейчас девушку разыскивают в местах скопления людей, а также у знакомых. На розыск ориентированы личный состав городского УМВД, экипажи наружных служб полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Екатерины, сообщите от этом по телефонам: 40−04−04 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названы причины падения вертолета Robinson R-66 на Алтае
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Ле Пен предложила РФ и Франции объединиться ради спасения мира
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь