В Омске разыскивают 17-летнюю девушку

17-летнюю девушку разыскивают в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вчера, 23 марта, в полицию обратилась мама несовершеннолетней. Она рассказала, что её дочь ушла в магазин из дома по улице Добролюбова и до сих пор не вернулась.

На вид Екатерине 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. Волосы длинные светлые, глаза карие. Омичка была одета в чёрное пальто, светлые колготки, высокие замшевые сапоги и клетчатый бежевый шарф.

Сейчас девушку разыскивают в местах скопления людей, а также у знакомых. На розыск ориентированы личный состав городского УМВД, экипажи наружных служб полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Екатерины, сообщите от этом по телефонам: 40−04−04 или 02.