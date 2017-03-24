В Челнах предприятие сжигало утилизируемые автомобили

ООО ТД «Промвест» сжигало отходы в районе Лесоцеха по ул. Садоводческой, 16. В отношении юрлица составили протокол по ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»). ООО ТД «Промвест» выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Второго нарушителя экологи обнаружили по ул. Садоводческой, где ООО «Татвторчермет» сжигало утилизируемые автомобили. В отношении юрлица был составлен протокол по ст. 3.6 КоАП РТ («Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами»). Нарушителю грозит наказание.