В Челнах предприятие сжигало утилизируемые автомобили
Экологи выявили в Набережных Челнах предприятия, которые, сжигали отходы производства, сообщает
Экологи выявили в Набережных Челнах предприятия, которые, сжигали отходы производства, сообщает
ООО ТД «Промвест» сжигало отходы в районе Лесоцеха по ул. Садоводческой, 16. В отношении юрлица составили протокол по ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и
Второго нарушителя экологи обнаружили по ул. Садоводческой, где ООО «Татвторчермет» сжигало утилизируемые автомобили. В отношении юрлица был составлен протокол по ст. 3.6 КоАП РТ («Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами»). Нарушителю грозит наказание.