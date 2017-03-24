Пропавшего в Воронеже пенсионера нашли мертвым в лесу

Пропавшего без вести 60-летнего пенсионера Виктора К. обнаружили мертвым в четверг, 23 марта. Тело мужчины нашли в лесном массиве в Железнодорожном районе Воронежа неподалеку от больницы «Электроника». Виктор К. исчез 8 января 2017 года, и два месяца о его судьбе ничего не было известно. Информацию об обнаружении тела мужчины журналисту РИА «Воронеж» подтвердили в СУ СКР по региону.

— При осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. Назначена судмедэкспертиза, которая установит причину смерти человека. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства случившегося, — отметили в ведомстве.

Виктор К. исчез 8 января. Несколько раз волонтеры организовывали его поиски в районе больницы «Электроника». Однако найти человека тогда не удалось. Тело мужчины обнаружили правоохранители во время поисковых мероприятий.