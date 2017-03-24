Тольяттинец, задолжавший банку, лишился Toyota Land Cruizer

В 2016 году гражданин Г. взял в одном из банков кредит под залог автомобиля, однако погашать ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком выплат не стал. В связи с этим у мужчины накопился долг перед кредитной организацией почти в 2 миллиона рублей.

В отделе судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». В рамках исполнительного производства должностными лицами Управления ФССП России по Самарской области должник неоднократно приглашался на прием в отдел, однако мужчина избегал встречи с судебными приставами-исполнителями и скрывал от них транспортное средство.

Работниками Управления было вынесено постановление о розыске автомобиля, принадлежащего должнику и находящегося в залоге у банка. Судебными приставами было установлено местонахождение как самого гражданина Г., так и транспортного средства. Работниками ведомства был составлен акт описи и ареста автомобиля «Toyota Land Cruiser», который передан взыскателю на ответственное хранение, сообщает сайт самарских приставов.

