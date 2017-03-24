Находился в розыске: стало известно имя убийцы Вороненкова
Убийцей
Убийцей
Об этом «Обозревателю» стало известно из собственных источников.
Ранее стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями — за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).
Отметим, что на сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины.
Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в Киеве, когда направлялся на встречу с еще одним российским
Охранник Вороненкова успел выстрелить в убийцу. У него были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.