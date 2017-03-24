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10:40 (мск), источник: Обозреватель

Находился в розыске: стало известно имя убийцы Вороненкова

Убийцей экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов.

Об этом «Обозревателю» стало известно из собственных источников.

Ранее стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями — за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

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Отметим, что на сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в Киеве, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Охранник Вороненкова успел выстрелить в убийцу. У него были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

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