При нападении на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне, сообщается на сайте ведомства.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о нападении шести террористов на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне.
«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «во время нападения боевики воспользовались сильным туманом».
«В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло. В настоящее время район боестолкновения блокирован», — отмечает Росгвардия.
Ведомство добавляет, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Чечню отправилась оперативная группа центрального аппарата войск Росгвардии.