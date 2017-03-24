При нападении на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о нападении шести террористов на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне.

Источник: шесть боевиков ликвидированы при попытке прорваться в часть Росгвардии в Чечне

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «во время нападения боевики воспользовались сильным туманом».

«В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло. В настоящее время район боестолкновения блокирован», — отмечает Росгвардия.

Ведомство добавляет, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Чечню отправилась оперативная группа центрального аппарата войск Росгвардии.