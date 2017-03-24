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09:54 (мск), источник: РИА Новости

При нападении на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о нападении шести террористов на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне.

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Источник: шесть боевиков ликвидированы при попытке прорваться в часть Росгвардии в Чечне

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «во время нападения боевики воспользовались сильным туманом».

«В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло. В настоящее время район боестолкновения блокирован», — отмечает Росгвардия.

Ведомство добавляет, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Чечню отправилась оперативная группа центрального аппарата войск Росгвардии.

Комментарии
10
Понятно
От куда в Чечне боевики берутся? Россия и так в Чечню вбухивает кучу бабла, транспортный налог там смешной, живи себе спокойно, фрукты выращивай
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Падший Ангел
Срочно присвоить Кадырову второго героя России!
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***SKARLETT***
росгвардия... что это еще такое?
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