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10:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральская фирма не заплатила вахтовикам из Сибири 1,2 млн рублей: возбуждено уголовное дело

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Речь идет о сотрудниках из Сибири, работавших вахтовым методом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в период с октября 2016 по февраль 2017 годов руководство одной коммерческой организации, зарегистрированной в Первоуральске, не выплачивало зарплату своим девяти работникам, которые трудились вахтовым методом. В результате пострадавшим не заплатили, в общей сложности, около 1 млн 200 тыс. руб.

«Все потерпевшие — жители различных регионов России (в основном, Иркутская область и Красноярский край) — находили информацию об указанной коммерческой организации в интернете. Граждане соглашались на предлагаемую высокооплачиваемую работу, за свой счет приезжали к месту работы, ответственно трудились, но в итоге получили лишь незначительную денежную сумму, выплаченную им в самом начале трудовой деятельности в качестве аванса. Их дальнейший труд на протяжении нескольких месяцев так и не был оплачен. После этого люди обратились за помощью в органы правоохраны», — рассказали в следствии.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают конкретных руководителей коммерческой организации, причастных к невыплате зарплаты. Также устанавливается фактическое месторасположение фирмы и ее имущество, за счет которого в дальнейшем может быть произведено возмещение причиненного людям ущерба. Расследование продолжается.

Комментарии
1
Андрей *
Такие норы мошенников надо калёным железом выжигать. Давать по максимуму до 3 лет, пусть там тоже на халяву поработают.
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