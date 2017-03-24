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10:14 (мск), источник: Sputnik.by

СМИ: задержан руководитель клуба «Патриот» Михальков

Накануне КГБ сообщил об обнаружении в Столбцовском районе схрона «Белого легиона»: в 75 километрах от Минска в лесу была обнаружена нарезанная арматура, а также несколько гранат.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Руководитель бобруйского клуба «Патриот» Николай Михальков задержан правоохранительными органами Беларуси, сообщил в пятницу ряд СМИ.

Задержания граждан, подозреваемых в подготовке вооруженных провокаций, в Беларуси начались после посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник могилевского предприятий «Кроноспан», где он заявил об обнаружении под Бобруйском лагеря подготовки боевиков. По информации КГБ, в том числе были задержаны лидеры расформированного в 2000-х «Белого легиона» Мирослав Лозовский и не зарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, а также члены клуба «Патриот» — всего 26 человек.

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Как сообщают СМИ, Михальков был вызван 23 марта в отдел КГБ Бобруйска, но из здания затем не выходил, его автомобиль до сих пор припаркован возле отдела.

Правоохранительные органы пока не комментируют данную информацию.

В то же время корреспонденту Sputnik днем в четверг еще удалось пообщаться с руководителем «Патриота» — он рассказал о задержании 21 марта своего сына Яна и не говорил, что им самим интересуются правоохранительные органы.

В Бобруйске о клубе и его руководителе отзываются только положительно. По словам директора Центра творчества детей и молодежи Светланы Купрейчик, он является хорошим специалистом, на имя которого поступило много благодарственных писем за помощь одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны. Клуб при ЦТДМ действует уже 14 лет, его члены принимают участие в спортивно-массовых и общественных мероприятиях.

Накануне КГБ сообщил об обнаружении в Столбцовском районе схрона «Белого легиона»: в 75 километрах от Минска в лесу была обнаружена нарезанная арматура, а также несколько гранат.

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