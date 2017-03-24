Восемь человек погибли в ДТП в Алматинской области
Страшная авария произошла в ночь на 24 марта в Алматинской области, жертвами ДТП стали шестеро взрослых и двое малышей.
Страшная авария произошла в ночь на 24 марта в Алматинской области, жертвами ДТП стали шестеро взрослых и двое малышей.
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Алматинской области, погибли восемь человек, выжил ребенок, сообщила
Авария произошла на трассе Алматы — Кокпек — Коктал в Енбекшиказахском районе в ночь с 23 на 24 марта.
Близ села Казахстан столкнулись автомашины Nissan Primera и Toyota Vista. В результате аварии погибли 8 человек, в том числе двое детей 2015 и 2017 годов рождения.
Единственный выживший в ДТП 8-летний ребенок госпитализирован в больницу.
По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.