Восемь человек погибли в ДТП в Алматинской области

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Алматинской области, погибли восемь человек, выжил ребенок, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП в Карагандинской области

Авария произошла на трассе Алматы — Кокпек — Коктал в Енбекшиказахском районе в ночь с 23 на 24 марта.

Близ села Казахстан столкнулись автомашины Nissan Primera и Toyota Vista. В результате аварии погибли 8 человек, в том числе двое детей 2015 и 2017 годов рождения.

Единственный выживший в ДТП 8-летний ребенок госпитализирован в больницу.

По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.