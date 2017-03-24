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10:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Восемь человек погибли в ДТП в Алматинской области

Страшная авария произошла в ночь на 24 марта в Алматинской области, жертвами ДТП стали шестеро взрослых и двое малышей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Алматинской области, погибли восемь человек, выжил ребенок, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.

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Авария произошла на трассе Алматы — Кокпек — Коктал в Енбекшиказахском районе в ночь с 23 на 24 марта.

Близ села Казахстан столкнулись автомашины Nissan Primera и Toyota Vista. В результате аварии погибли 8 человек, в том числе двое детей 2015 и 2017 годов рождения.

Единственный выживший в ДТП 8-летний ребенок госпитализирован в больницу.

По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

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