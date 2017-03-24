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10:11 (мск), источник: dostup1.ru

Старшеклассницы подрались в школьном туалете в Озерске

Одна из девочек угодила в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Полиция Озерска (ЗАТО, Челябинская область) разбирается в обстоятельствах конфликта между старшеклассницами в школьном туалете — одна из девочек угодила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Информация об избиении девочки в туалете школы № 30 появилась в группе «Подслушано Озерск» в соцсети. Дети и их родители вступили в дискуссию на тему воспитанности современного поколения. Некоторые комментаторы считают, что пострадавшая «завралась» и сама спровоцировала драку. По мнению подростков, одноклассники обвинили девочку в хищении вещей. Сама школьница скрываться не стала и ответила им в комментарии.

«Я и есть та якобы завравшаяся девочка, я не знаю, в чем моя ложь, но меня возненавидела большая часть коллектива. В посте некорректно указано. Я была зажата в туалете группой девочек, но конфликт с рукоприкладством завязался только с одной. Люди, обвинявшие меня выше, не являются свидетелями и считают правдой то, что услышали за углом третьим ухом», — написала участница потасовки.

Между тем, в полиции Озерска действительно проводится проверка по факту конфликта между детьми. Информация стражам порядка поступила 22 марта из приемного покоя больницы, куда обратилась десятиклассница. Девочку госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Подтвердился ли диагноз, пока неизвестно. Сотрудники ПДН и участковый собирают данные о произошедшем.

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Старшеклассницы подрались в школьном туалете в Озерске
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