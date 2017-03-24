Супруга Михалькова опровергла его задержание

БОБРУЙСК, 24 мар — Sputnik. Супруга руководителя бобруйского клуба «Патриот» Николая Михалькова опровергла его задержание, заявив, что он находится дома, передает корреспондент Sputnik.

Задержан сын руководителя клуба «Патриот» и другие участники лагеря

В четверг утром ряд СМИ Беларуси распространили информацию, что Михальков вслед за своим сыном Яном был задержан накануне сотрудниками КГБ.

«Он на свободе, сейчас находится дома», — рассказала корреспонденту Sputnik супруга Михалькова по телефону.

Ранее правоохранители провели ряд задержаний граждан, которые подозреваются в подготовке вооруженных провокаций в республике, среди них — бывшие члены расформированной организации «Белый легион», а также клуба «Патриот».

По информации КГБ, к настоящему времени общее количество задержанных — 26 человек.