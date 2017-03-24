Екатеринбурженка обвинила капитана Росгвардии в покушении на убийство
Девушка познакомилась с ним в интернете.
Девушка познакомилась с ним в интернете.
Молодая екатеринбурженка обвинила капитана Росгвардии в покушении на убийство. Девушка рассказала изданию Life, что в начале февраля познакомилась в соцсети «ВКонтакте» с мужчиной и после романтической переписки согласилась на встречу.
Новый знакомый вывез девушку на пустырь между гаражами и, угрожая пистолетом, пристегнул ее наручниками к металлической части сиденья. Затем гвардеец поехал к
По словам горожанки, она обратилась в полицию. Обидчик был задержан.
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