Украинские СМИ узнали имя убийцы Вороненкова
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинское издание «Обозреватель» опубликовало снимок и имя предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинское издание «Обозреватель» опубликовало снимок и имя предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
По сведениям источника издания, убийцей
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что убийца Вороненкова был украинцем и служил в Нацгвардии.
Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.
В конце прошлого года Вороненков уехал на Украину и принял гражданство страны. В России