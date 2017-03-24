Украинские СМИ узнали имя убийцы Вороненкова

По сведениям источника издания, убийцей экс-депутата был 28-летний Павел Паршов. Правоохранительные органы Украины обвиняли его в ведении фиктивной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находился в розыске.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что убийца Вороненкова был украинцем и служил в Нацгвардии.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.