Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Чай спасает от старческого слабоумия
Порошенко и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Вокзала больше нет»: очевидец о взрыве базы под Харьковом
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Иванка Трамп наняла голливудского стилиста
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
10:54 (мск), источник: РИА Новости

Украинские СМИ узнали имя убийцы Вороненкова

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинское издание «Обозреватель» опубликовало снимок и имя предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По сведениям источника издания, убийцей экс-депутата был 28-летний Павел Паршов. Правоохранительные органы Украины обвиняли его в ведении фиктивной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Он находился в розыске.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что убийца Вороненкова был украинцем и служил в Нацгвардии.

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

В конце прошлого года Вороненков уехал на Украину и принял гражданство страны. В России экс-депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в Москве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Чечне боевики напали на воинскую часть Росгвардии
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
Экс-мэр Барнаула признан виновным в должностных преступлениях
В Германии создана световая система, светящая как 10 тысяч солнц
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь