В Волгоградской области средней размер взятки составляет 80 000 рублей
Размер взятки в Волгоградской области в среднем достигает 80 000 рублей.
Размер взятки в Волгоградской области в среднем достигает 80 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Так, по его словам, в минувшем году больше всего было зафиксировано взяток, полученных в крупном и особо крупном размере, при этом средний размер полученной взятки составил более 80 000 рублей.
«По количеству выявленных фактов дачи взятки Главк занял первое место в России», — заявил Александр Кравченко.
Кроме того, он отметил, что сегодня на первый план в работе правоохранителей выходит пресечение коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами высокого уровня.
«Все значимые уголовные дела реализуются в тесном взаимодействии с УФСБ, следственным комитетом и прокуратурой», — подчеркнул он.