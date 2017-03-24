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15:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области средней размер взятки составляет 80 000 рублей

Размер взятки в Волгоградской области в среднем достигает 80 000 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в четверг, 23 марта, начальник управления Александр Кравченко выступил перед депутатами областной Думы с отчетом о деятельности полиции в 2016 году.

Так, по его словам, в минувшем году больше всего было зафиксировано взяток, полученных в крупном и особо крупном размере, при этом средний размер полученной взятки составил более 80 000 рублей.

«По количеству выявленных фактов дачи взятки Главк занял первое место в России», — заявил Александр Кравченко.

Кроме того, он отметил, что сегодня на первый план в работе правоохранителей выходит пресечение коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами высокого уровня.

«Все значимые уголовные дела реализуются в тесном взаимодействии с УФСБ, следственным комитетом и прокуратурой», — подчеркнул он.

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