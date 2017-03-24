Двое жителей Волгоградской области украли двести килограммов сыра

Сделали они это не в один день. Как выяснили следователи, с января по апрель прошлого года двое сотрудников сыродельного цеха прятали продукцию в коробках, находившихся в цеху. После окончания рабочего дня они выносили коробки из помещения и перебрасывали их через забор, ограждающий территорию предприятия, грузили в автомобиль и уезжали. Таким способом в общей сложности работникам удалось вынести с завода почти 200 килограммов сыра. Ущерб предприятию нанесен в размере порядка 37 тысяч рублей.

Следствие завершено: преступление раскрыто. Подозреваемые вину признали. Перед судом предстанут молодые жители Еланского района 21 и 27 лет: материалы переданы на рассмотрение.