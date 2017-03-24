При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погибла женщина

По его данным, погибшую нашли под завалами дома. Еще одна женщина получила осколочное ранение головы.

Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области будут ликвидировать несколько дней

Кроме того, разлетающиеся снаряды разрушили 12 строений, добавил Чечеткин. «Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены кровля и окна в многоэтажных и частных домах, общеобразовательной школе, железнодорожной станции и других объектах», — сказал он.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея начался в ночь на 23 марта. Власти эвакуируют жителей из 10-километровой зоны от места происшествия. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность».