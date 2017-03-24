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12:05 (мск), источник: РИА Новости

При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погибла женщина

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Одна женщина погибла и еще одна ранена в результате детонации боеприпасов на складе в Балаклее в Харьковской области, заявил глава Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин на заседании Верховной рады.

Источник: AP 2017

По его данным, погибшую нашли под завалами дома. Еще одна женщина получила осколочное ранение головы.

Ранее сообщалось о двух раненых.

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Кроме того, разлетающиеся снаряды разрушили 12 строений, добавил Чечеткин. «Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены кровля и окна в многоэтажных и частных домах, общеобразовательной школе, железнодорожной станции и других объектах», — сказал он.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея начался в ночь на 23 марта. Власти эвакуируют жителей из 10-километровой зоны от места происшествия. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность».

Разрывы боеприпасов, которые разлетаются на один-два километра, мешают тушению пожара. Как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, ликвидация пожара потребует 3−7 дней.

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