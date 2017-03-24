При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погибла женщина

По его данным, погибшую нашли под завалами дома. Еще одна женщина получила осколочное ранение головы.
Ранее сообщалось о двух раненых.
Кроме того, разлетающиеся снаряды разрушили 12 строений, добавил Чечеткин. «Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены кровля и окна в многоэтажных и частных домах, общеобразовательной школе, железнодорожной станции и других объектах», — сказал он.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея начался в ночь на 23 марта. Власти эвакуируют жителей из 10-километровой зоны от места происшествия. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Диверсия» и «Халатность».
Разрывы боеприпасов, которые разлетаются на один-два километра, мешают тушению пожара. Как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, ликвидация пожара потребует 3−7 дней.