Суд в Новосибирске взыскал с «Карелин-Фонда» 100 тыс. руб. за травму ребенка на борьбе
Воспитанник секции
Воспитанник секции
НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда постановила взыскать с «Карелин-Фонда» компенсацию морального вреда за травмирование ребенка на соревнованиях. Воспитанник секции
Центральный районный суд Новосибирска 13 декабря 2016 года взыскал с фонда компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и 8,3 тыс. рублей за материальный ущерб и судебные расходы.
«Суд апелляционной инстанции согласился с данным решением суда, оставив его 21 марта 2017 года без изменения», — говорится в сообщении Новосибирского облсуда.
Истец, выступавшая на стороне несовершеннолетнего, указала, что 25 апреля 2015 года на базе спорткомплекса «Динамо» в Новосибирске проводилось первенство «Школы заслуженного тренера СССР В. М. Кузнецова», в котором принимал участие воспитанник секции
Заявитель просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей, материальный ущерб — 3,3 тыс. рублей и судебные расходы. Поскольку ребенок на момент проведения соревнований не достиг допустимого Федеральным стандартом возраста 10 лет, необходимого для зачисления в группу начальной спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба, и проходил обучение на этапе начальной подготовки всего около 1 года, он не мог быть допущен к участию в соревнованиях.
Новосибирский региональный общественный «Карелин-Фонд», организованный при поддержке трехкратного олимпийского чемпиона по