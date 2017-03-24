24-летняя жительница Ангарска срывала со школьниц золотые сережки

24-лентяя женщина срывала с девочек-подростков в Ангарске золотые украшения. Как правило, это были сережки. В настоящее время правоохранители задержали рецидивистку. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские составили словесный портрет с показаний нескольких потерпевших, который помог установить личность злоумышленницы.

«Выяснилось, что 24-летняя женщина, ранее судимая за грабежи, завязывала на улице разговоры со школьницами 10−12 лет и, выбрав удобный момент, срывала с них золотые украшения. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК и помещена в СИЗО», — говорится в сообщении.