24-летняя жительница Ангарска срывала со школьниц золотые сережки
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу.
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу.
24-лентяя женщина срывала с
Полицейские составили словесный портрет с показаний нескольких потерпевших, который помог установить личность злоумышленницы.
«Выяснилось, что 24-летняя женщина, ранее судимая за грабежи, завязывала на улице разговоры со школьницами 10−12 лет и, выбрав удобный момент, срывала с них золотые украшения. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж), подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК и помещена в СИЗО», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят