Часть Бугринского моста упала на автомобиль новосибирского рыбака

Александр Михалёв решил порыбачить. Оставил машину под мостовым переходом. Вернулся и обнаружил — крыша смята. Возле машины — отводное колено для слива воды. Отвалившаяся часть Бугринского моста — около 6-ти килограммов. «Весомости» придал кусок льда внутри трубы. В автосервисе ремонт оценили примерно в 50 тысяч рублей. Пострадавший больше переживает не за автомобиль.

Александр Михалев, житель Новосибирска: «Мина замедленного действия. В любой момент может упасть. И на проезжую часть может упасть или на пешехода».

В компании «Сибмост», которая строила Бугринский мост, «Вестям» пояснили — эксплуатация и содержание объекта — это зона ответственности муниципальных служб.