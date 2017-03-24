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11:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Часть Бугринского моста упала на автомобиль новосибирского рыбака

Неприятный подарок с неба получил сегодня житель Новосибирска. На его автомобиль упала часть трубы водосливной системы Бугринского моста.

Источник: Вести - Новосибирск

Александр Михалёв решил порыбачить. Оставил машину под мостовым переходом. Вернулся и обнаружил — крыша смята. Возле машины — отводное колено для слива воды. Отвалившаяся часть Бугринского моста — около 6-ти килограммов. «Весомости» придал кусок льда внутри трубы. В автосервисе ремонт оценили примерно в 50 тысяч рублей. Пострадавший больше переживает не за автомобиль.

Александр Михалев, житель Новосибирска: «Мина замедленного действия. В любой момент может упасть. И на проезжую часть может упасть или на пешехода».

В компании «Сибмост», которая строила Бугринский мост, «Вестям» пояснили — эксплуатация и содержание объекта — это зона ответственности муниципальных служб.

Из-за чего упала труба? Из-за скопившегося льда или плохого крепления? Эти вопросы «Вести» направили в мэрию Новосибирска.

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