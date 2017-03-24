Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: свидетель о взорванной базе ВСУ
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
11:38 (мск), источник: Prokazan.ru

Верховный суд РТ оставил под арестом главу офиса Татфондбанка из-за кражи 9 млн рублей

В Казани Верховный суд РТ принял решение оставить под стражей начальника дополнительного офиса Татфондбанка в Высокогорском районе Рамиля Нугуманова, которого вместе с рядом других сотрудников подозревают в краже почти 9 млн рублей. О решении суда стало известно сегодня.

Источник: Prokazan.ru

Трое подозреваемых — руководитель дополнительного офиса, бывший контроллер-кассир Лилия Муллина и старший бухгалтер-кассир — по версии следствия, похитили деньги, после чего в отчетных документах скрыли отсутствие наличности, удалив расходно-кассовые ордера по операциям вывоза денежных средств.

Всего таким образом украли 3,8 млн рублей, 35 тыс евро и 35 тыс долларов.

Сами подозреваемые свою вину отрицают, они решили обжаловать свой арест в Верховном суде РТ.

В итоге Нугуманова оставили в СИЗО, а Лилие Муллиной смягчили меру пресечения — теперь она будет находиться под домашним арестом. Третья подозреваемая с самого начала расследования уже находится под домашним арестом.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ГИБДД сообщили, как в ДТП под Казанью погибла девушка во время Live-трансляции в Сеть
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
СМИ сообщили о новых арестах после теракта в Лондоне
В ГПУ рассказали о расследовании убийства Вороненкова
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
В Германии создана система, светящая как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь