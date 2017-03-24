Верховный суд РТ оставил под арестом главу офиса Татфондбанка из-за кражи 9 млн рублей

Трое подозреваемых — руководитель дополнительного офиса, бывший контроллер-кассир Лилия Муллина и старший бухгалтер-кассир — по версии следствия, похитили деньги, после чего в отчетных документах скрыли отсутствие наличности, удалив расходно-кассовые ордера по операциям вывоза денежных средств.

Всего таким образом украли 3,8 млн рублей, 35 тыс евро и 35 тыс долларов.

Сами подозреваемые свою вину отрицают, они решили обжаловать свой арест в Верховном суде РТ.

В итоге Нугуманова оставили в СИЗО, а Лилие Муллиной смягчили меру пресечения — теперь она будет находиться под домашним арестом. Третья подозреваемая с самого начала расследования уже находится под домашним арестом.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».