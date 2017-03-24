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17:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарка украла из магазина 85 плиток шоколада

В Краснодаре полицейские задержали девушку, которая систематически похищала из магазина шоколадную продукцию.

С заявлением о пропаже товара в полицию обратили сотрудники торговой точки. Приметы предполагаемой воровки удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. В этот же день женщина вновь пришла в магазин, о чем его работники незамедлительно сообщили полицейским.

Местная жительница не стала отпираться и призналась в преступлении. 26-летняя девушка за три дня украла 85 плиток шоколада на общую сумму около 12 тысяч рублей. Со слов краснодарки, похищенный товар она продавала, а вырученные деньги тратила на личные нужды. На момент задержания правонарушительница находилась под следствием за совершение другой магазинной кражи и ожидала повестку в суд.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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