Краснодарка украла из магазина 85 плиток шоколада

С заявлением о пропаже товара в полицию обратили сотрудники торговой точки. Приметы предполагаемой воровки удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. В этот же день женщина вновь пришла в магазин, о чем его работники незамедлительно сообщили полицейским.

Местная жительница не стала отпираться и призналась в преступлении. 26-летняя девушка за три дня украла 85 плиток шоколада на общую сумму около 12 тысяч рублей. Со слов краснодарки, похищенный товар она продавала, а вырученные деньги тратила на личные нужды. На момент задержания правонарушительница находилась под следствием за совершение другой магазинной кражи и ожидала повестку в суд.