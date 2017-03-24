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11:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Взрывы в Балаклее: появились первые жертвы

В четверг вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания нашли погибшую женщину 1951 года. Кроме того, в результате попадания снаряда в дом получила осколочное ранение головы женщина 1962 года рождения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В результате взрывов на арсенале возле Балаклеи погибла 65-летняя женщина. Об этом во время отчета в Верховной Раде рассказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдено погибшую женщину 1951 года. По информации Министерства здравоохранения, в результате попадания снаряда в дом получила осколочное ранение головы женщина 1962 года рождения», — сообщил он депутатам.

Это первая жертва взрывов на арсенале.

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.

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