Взрывы в Балаклее: появились первые жертвы

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В результате взрывов на арсенале возле Балаклеи погибла 65-летняя женщина. Об этом во время отчета в Верховной Раде рассказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдено погибшую женщину 1951 года. По информации Министерства здравоохранения, в результате попадания снаряда в дом получила осколочное ранение головы женщина 1962 года рождения», — сообщил он депутатам.

Это первая жертва взрывов на арсенале.

В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 20 тысяч человек уже переместили.