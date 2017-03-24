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11:41 (мск), источник: РИА Новости

В ГПУ рассказали о расследовании убийства Вороненкова

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в расследовании убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова «есть новости», но он не имеет права их раскрывать; пока идет очень интенсивная работа.

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Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

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«Работает очень интенсивно большая группа оперативников, Службы безопасности, Нацполиции. Новости есть, но я не имею права о них говорить, поскольку не являюсь прокурором в данном производстве… Как бы там ни было, мы все равно справимся с этой ситуацией и будем иметь мужество назвать вещи своими именами», — сказал Матиос во Львове в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал «112. Украина».

Из России на Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

По данным СК РФ, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве.

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