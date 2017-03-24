Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Иностранец, прославивший "фабрику троллей" из РФ на весь мир
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
11:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Люди из-за тигра два месяца боятся детей выпустить — глава поселения в Хабаровском крае

По мнению Ирины Самодуровой, между животным и человеком надо всегда выбирать второго.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Страх перед тигром, бродящим возле поселка Кутузовка в районе им. Лазо Хабаровского края, заставляет людей месяцами держать детей дома, не отпуская на улицу. А ситуацию упорно пытаются решить, не выходя за букву закона, сообщила корр. ИА AmurMedia глава Бичевского поселения (включает поселок Кутузовка) Ирина Самодурова.

Ранее агентство сообщало, что тигрица с тигренком находятся рядом с поселком Кутузовка в районе имени Лазо Хабаровского края. Хищники уже напали на нескольких собак и лошадь. На данный момент в поселке работают сотрудники КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края.

По словам главы поселения Ирины Самодуровой, тигр безнаказанно заходит в поселок и ест домашних животных.

— В Кутузовке нет бродячих собак, все псы имеют хозяина. Тигр просто заходит во дворы и сжирает собак с цепи. Вольно бегающих животных нет, все хозяева могут это подтвердить, — уверила Ирина Самойлова.

Между тем, в поселении накапливается напряжение. Люди уже два месяца живут в страхе и устали, считает глава поселения.

— Вы представить не можете, что значит жить два месяца в страхе за детей и за себя. Народу страшно выйти в магазин, в туалет. Дети давно уже не гуляют, всех держат по домам. Ситуация решается на уровне того, что можно по закону, но я считаю, что когда выбор идет между животным и человеком — надо вперед ставить человека. Жители поселка уже даже написали письмо президенту, но пока еще никакого официальных откликов не было, — подытожила Ирина Самойлова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Весна в Хабаровске: Десять причин дождаться этого времени года
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
Ле Пен намерена отстаивать идею отмены «черных списков» ЕС
СМИ сообщили о новых арестах после теракта в Лондоне
В ГПУ рассказали о расследовании убийства Вороненкова
При детонации боеприпасов на складе под Харьковом погиб человек
В Германии создана система, светящая как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио»
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь