Люди из-за тигра два месяца боятся детей выпустить — глава поселения в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Страх перед тигром, бродящим возле поселка Кутузовка в районе им. Лазо Хабаровского края, заставляет людей месяцами держать детей дома, не отпуская на улицу. А ситуацию упорно пытаются решить, не выходя за букву закона, сообщила корр. ИА AmurMedia глава Бичевского поселения (включает поселок Кутузовка) Ирина Самодурова.

Ранее агентство сообщало, что тигрица с тигренком находятся рядом с поселком Кутузовка в районе имени Лазо Хабаровского края. Хищники уже напали на нескольких собак и лошадь. На данный момент в поселке работают сотрудники КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края.

По словам главы поселения Ирины Самодуровой, тигр безнаказанно заходит в поселок и ест домашних животных.

— В Кутузовке нет бродячих собак, все псы имеют хозяина. Тигр просто заходит во дворы и сжирает собак с цепи. Вольно бегающих животных нет, все хозяева могут это подтвердить, — уверила Ирина Самойлова.

Между тем, в поселении накапливается напряжение. Люди уже два месяца живут в страхе и устали, считает глава поселения.

— Вы представить не можете, что значит жить два месяца в страхе за детей и за себя. Народу страшно выйти в магазин, в туалет. Дети давно уже не гуляют, всех держат по домам. Ситуация решается на уровне того, что можно по закону, но я считаю, что когда выбор идет между животным и человеком — надо вперед ставить человека. Жители поселка уже даже написали письмо президенту, но пока еще никакого официальных откликов не было, — подытожила Ирина Самойлова.