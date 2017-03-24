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11:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске вступил в силу приговор калининградским организаторам подставных ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 24 марта, РИА ФедералПресс. В Челябинске вступил в силу приговор в отношении пятерых жителей Калининградской области, осужденных за инсценировки ДТП, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе облсуда.

Напомним, по версии следствия, постановками фиктивных аварий занималась целая банда. В период с 2013—2014 годов Рустам Хотамов и его сообщники Сергей Боголюбов, Илья Еремеев, Арсланали Магомедов, Максим Ткаченко и Андрей Фролов имитировали ДТП в Челябинске, в которых один из них выступал пострадавшим.

Переходя проезжую часть прямо перед автомобилем, они кидались под колеса, после чего требовали с водителей деньги за якобы сломанные дорогие наградные часы. При этом они представлялись высокопоставленным сотрудником центрального аппарата СКР в звании полковника юстиции, приехавшего для служебной проверки из Москвы.

Введенные в заблуждение водители, передавали соучастникам денежные средства в размере от 400 тыс. рублей. Продолжалось это до тех пор, пока один из потерпевших не сообщил о случившемся в полицию. Вскоре мошенники были задержаны. От действий злоумышленников пострадали шестеро местных жителей — их обманули на сумму порядка 3 млн рублей.

Приговором Ленинского районного суда пятеро сообщников за исключением Хотамова были признаны виновными в ряде преступлений: в мошенничестве, совершенном в крупном размере, в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Еремеев, помимо этого, был признан виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере.

В качестве наказания Фролов получил семь лет лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа, Магомедов — три года и 100 тыс. рублей, Боголюбов — пять лет и 200 тыс. рублей, Ткаченко — два года без штрафа.

Еремееву суд назначил основное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и штраф четыре млн рублей, с дополнительным штрафом в размере 500 тыс. рублей. Апелляционная инстанция областного суда рассмотрела дело и изменила первоначальный приговор райсуда в части наказания, назначенного Еремееву.

Сумма штрафа снижена с четырех млн до 900 тыс. рублей в связи с применением новой редакции закона. Приговор в отношении других осужденных оставлен без изменения и в настоящее время вступил в силу.

«ФедералПресс» напоминает, Хотамов смог избежать суда, так как после совершения преступления скрывался от органов следствия в Калининграде. Спустя некоторое время он все-таки был пойман. Уголовное дело по обвинению в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в феврале было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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