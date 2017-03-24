В Челябинской области грузовой поезд задавил мужчину

Несчастный случай произошел 23 марта около 15 часов 15 минут на 191 километре третьего пикета железнодорожного перегона станции Бижеляк — Ишалино Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД».

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, мужчина пытался перейти пути в неустановленном для этого месте, на подаваемые сигналы не реагировал. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы. Вместе с тем следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и причин происшествия», — сообщили в ведомстве.