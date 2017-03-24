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11:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске водитель иномарки выехал на рельсы под трамвай

ДТП попало на видеорегистратор.

Водитель иномарки выехал на рельсы под трамвай, сообщают в одной из групп социальных сетей.

В Челябинске на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Курчатова легковой автомобиль со средней полосы повернул налево и попал на рельсы под движущийся трамвай.

ДТП попало на видеорегистратор, установленный в кабине водителя трамвая.

Напомним, 21 марта на перекрёстке Свердловского проспекта и проспекта Победы водитель маршрутки № 39 оставил автомобиль на трамвайных рельсах.

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