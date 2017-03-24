В Челябинске водитель иномарки выехал на рельсы под трамвай
ДТП попало на видеорегистратор.
ДТП попало на видеорегистратор.
Водитель иномарки выехал на рельсы под трамвай, сообщают в одной из групп социальных сетей.
В Челябинске на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Курчатова легковой автомобиль со средней полосы повернул налево и попал на рельсы под движущийся трамвай.
ДТП попало на видеорегистратор, установленный в кабине водителя трамвая.
Напомним, 21 марта на перекрёстке Свердловского проспекта и проспекта Победы водитель маршрутки № 39 оставил автомобиль на трамвайных рельсах.