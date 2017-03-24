В Челябинске водитель иномарки выехал на рельсы под трамвай

Водитель иномарки выехал на рельсы под трамвай, сообщают в одной из групп социальных сетей.

В Челябинске на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Курчатова легковой автомобиль со средней полосы повернул налево и попал на рельсы под движущийся трамвай.

ДТП попало на видеорегистратор, установленный в кабине водителя трамвая.